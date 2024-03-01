У Києві водій хотів об’їхати затор трамвайними коліями і був покараний: відео

Водій вирішив скоротити шлях, проїхавши затор трамвайними коліями.

У Шевченківському районі Києва водій автомобіля Skoda вирішив об’їхати затор трамвайними коліями, відокремленими від проїзної частини, і був покараний за свій вчинок.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника, провели профілактичну бесіду щодо недопущення порушень в майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з пунктом 11.9 ПДР України, водіям забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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