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  1. В Украине

В Киеве водитель хотел объехать пробку по трамвайным путям и был наказан: видео

17:28, 1 марта 2024
Водитель решил сократить дорогу, проехав пробку по трамвайным путям.
В Киеве водитель хотел объехать пробку по трамвайным путям и был наказан: видео
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В Шевченковском районе Киева водитель автомобиля Skoda решил объехать пробку трамвайными путями, отделенными от проезжей части, и был наказан за свой поступок.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя, провели профилактическую беседу по недопущению нарушений в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно пункту 11.9 ПДД Украины, водителям запрещается выезжать на трамвайный путь встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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