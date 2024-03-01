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Проведение повторных инструктажей по охране труда: что нужно знать

22:40, 1 марта 2024
В Гоструда сообщают, что повторный инструктаж проводится в сроки, определенные действующими в отрасли нормативно-правовыми актами по охране труда или работодателем с учетом конкретных условий труда.
Проведение повторных инструктажей по охране труда: что нужно знать
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда напоминает нюансы организации и проведение повторных инструктажей по вопросам охраны труда на предприятии.

Отмечается, что инструктаж по охране труда является одним из наиболее эффективных видов обучения по вопросам безопасного выполнения работ. По характеру, виду работ и времени проведения они бывают вступительные, первичные, повторные, внеплановые, целевые.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте индивидуально с отдельным работником или группой работников, выполняющих однотипные работы, по объему и содержанию перечня вопросов первичного инструктажа.

Повторный инструктаж проводится в сроки, определенные нормативно правовыми актами по охране труда, действующими в отрасли, или работодателем с учетом конкретных условий труда:

  • на работах с повышенной опасностью – не реже раза в 3 месяца;
  • для остальных работ – не реже раза в 6 месяцев.

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник структурного подразделения, мастер) или физическое лицо, использующее наемный труд.

Тот, кто проводит инструктаж, завершает его проверкой знаний в виде устного опроса или с помощью технических средств, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов труда.

При неудовлетворительных результатах проверки в течение 10 дней дополнительно проводятся инструктаж и повторная проверка знаний.

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