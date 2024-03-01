На украинско-словацкой границе предупреждают об изменениях в движении легковушек

Гостаможслужба объявила о модернизации таможни и перенаправлении легковых автомобилей на грузовое направление на границе со Словакией.

Источник фото: comestudy.com.ua

Государственная таможенная служба Украины объявила о временных изменениях в пересечении украинско-словацкой границы, направленные на модернизацию таможенной инфраструктуры.

Так, с 4 по 27 марта этого года на пункте пропуска "Ужгород-автомобильный", который находится на границе со Словакией, начнут установку современных модульных конструкций для таможенно-пограничного контроля и санитарных сооружений. Эти меры требуют временного перенаправления легковых автомобилей на грузовое направление, где будет осуществляться их пропуск и таможенно-пограничный контроль.

На таможне отмечают, что для удобства граждан будут установлены дополнительные знаки на подъезде к КПП "Ужгород - Вишне-Немецкое", а представители Нацполиции будут управлять движением легковых авто.

Транспортные средства, въезжающие в Украину со стороны Словакии, будут направлены на соответствующую полосу движения с помощью пограничной службы.

Отмечается, что эти изменения могут привести к временным неудобствам и увеличению времени ожидания при прохождении таможенно-пограничных формальностей. Однако, после завершения монтажных работ пассажирское направление вернется к привычному режиму.

Отмечается, что Гостаможслужба активно сотрудничает с партнерами по модернизации таможенно-пограничной инфраструктуры. В частности, по договоренностям с проектом USAID и посольством Соединенных Штатов в Украине, в 2024 году запланировано провести ряд мероприятий на ключевых таможенных постах западного региона для улучшения условий осуществления таможенно-пограничного контроля.

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