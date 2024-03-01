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  1. В Україні

На українсько-словацького кордоні попереджають про зміни в русі легковиків

20:48, 1 березня 2024
Держмитслужба оголосила про модернізацію митниці та перенаправлення легкових автомобілів на вантажний напрямок на кордоні зі Словаччиною.
На українсько-словацького кордоні попереджають про зміни в русі легковиків
Джерело фото: comestudy.com.ua
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Державна митна служба України оголосила про тимчасові зміни у перетині українсько-словацького кордону, спрямовані на модернізацію митної інфраструктури.

Так, з 4 по 27 березня цього року на пункті пропуску «Ужгород-автомобільний», який знаходиться на кордоні зі Словаччиною, розпочнуть встановлення сучасних модульних конструкцій для митно-прикордонного контролю та санітарних споруд. Ці заходи потребують тимчасового перенаправлення легкових автомобілів на вантажний напрямок, де буде здійснюватися їх пропуск та митно-прикордонний контроль.

На митниці наголошують, що для зручності громадян будуть встановлені додаткові знаки на під’їзді до КПП «Ужгород - Вишнє-Нємецьке», а представники Нацполіції будуть керувати рухом легкових авто.

Транспортні засоби, що в'їжджають в Україну з боку Словаччини, будуть направлені на відповідну смугу руху за допомогою прикордонної служби.

Зазначається, що ці зміни можуть призвести до тимчасових незручностей та збільшення часу очікування при проходженні митно-прикордонних формальностей. Однак, після завершення монтажних робіт пасажирський напрямок повернеться до звичного режиму.

Зазначається, що Держмитслужба активно співпрацює з партнерами щодо модернізації митно-прикордонної інфраструктури. Зокрема, за домовленостями з проєктом USAID та посольством Сполучених Штатів в Україні, у 2024 році заплановано провести ряд заходів на ключових митних постах західного регіону для поліпшення умов здійснення митно-прикордонного контролю.

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