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  1. В Україні

Це «бомба» сповільненої дії: мешканці села на Закарпатті проти встановлення мобільної вишки

22:20, 1 березня 2024
Люди переконані, що вона нестиме загрозу їх здоров'ю та життю.
Це «бомба» сповільненої дії: мешканці села на Закарпатті проти встановлення мобільної вишки
Фото: Тячівська районна рада
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Жителі села Мала Уголька Тячівського району Закарпатської області зібрали майже півсотню підписів і направили колективне звернення в районну раду, в якому виступають проти встановлення мобільної вежі на території їх села.

Люди кажуть, що вишка нестиме загрозу їх здоров'ю та життю, оскільки вважають, що тут планується нова мережа 5G, яка за деякими висновками медиків світу, провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання.  Про це повідомляється на сайті Тячівської райради.

"Загалом — це "бомба" сповільненої дії, яка можливо за рік чи два не матиме сильних наслідків, проте з часом станеться непоправне", - кажуть люди.

Мешканці села не проти мобільного зв'язку, яким активно користуються, однак категоричні в тому, щоб жити по сусідству з таким великим "монстром".

Та й проблем із мобільним зв'язком у цій частині села немає.

"Де немає зв'язку, там хай кладуть!", - заявляють місцеві.

На цій території села, в радіусі якихось 800 метрів уже розміщена така сама вишка.

Жителі вважають, що дві такі мобільні вежі на такій малій відстані одна від одної збільшать вплив випромінювання на всіх, хто тут проживає, негативно відобразяться на природі.

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