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Серія триває до 2 хвилин: у Китаї знімають короткометражні серіали «епохи тік-току»

20:39, 1 березня 2024
Їх уже прозвали «мильними операми епохи TikTok».
Серія триває до 2 хвилин: у Китаї знімають короткометражні серіали «епохи тік-току»
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У Китаї знімають короткометражні серіали «епохи тік-току», в яких одна серія триває до 2 хвилин, а в сезоні сотня серій. Про це повідомляє MIT Technology Review.

Зокрема, у новій мелодрамі «Обожнювана генеральним директором» (Adored by the CEO) майже 90 серій, кожна триває дві хвилини.

Знайти його можна лише на китайській платформі FlexTV.

FlexTV — це застосунок із серіалами в подібному короткому форматі, їх створюють під екрани телефонів і вони оптимізовані для сучасних людей, чия здатність концентруватися зіпсована інтернетом. Їх уже прозвали «мильними операми епохи TikTok».

Останні кілька років ці короткометражні драми стали надзвичайно популярними в Китаї.

Видання зазначає, що у 2023 році ринок короткометражних драм у Китаї сягнув понад $5 мільярдів. Найуспішніші проєкти заробляють десятки мільйонів доларів за кілька днів.

Деякі серіали перезнімають і для американської аудиторії. Коли серіал знаходить свою аудиторію, він може приносити до $2 мільйонів на тиждень у США, тоді як виробництво коштує менш ніж $150 тисяч.

Для таких шоу переважно обирають прості сценарії, на зйомку всього серіалу йде лише два тижні. Після — його активно продають в інтернеті, а потім переходять до наступного проєкту.

«Найбільша різниця між короткометражними драмами та фільмами полягає в тому, що вони пропонують різні речі. Ми маємо проаналізувати психологічні потреби нашої аудиторії та зрозуміти, що вони хочуть побачити. Після цього ми намагаємося відтворити певні емоційні цінності людей», — розповів MIT Technology Review головний операційний директор FlexTV Сянчен Гао.

На відміну від більшості американських стримінгових сервісів, які вимагають підписки, китайські платформи веб-романів і телефонних серіалів стягують оплату за серію чи розділ.

Перші десять серій зазвичай можна переглянути безкоштовно, але коли глядач захоплюється, він має заплатити певну суму за перегляд кожного наступного епізоду.

FlexTV має схожу систему. Користувач може заплатити $5 за 500 монет у застосунку, які розблокують близько семи серій. Так, цілий серіал може обійтися приблизно в $50. Проте в програмі користувачі можуть виконувати невеликі завдання, щоб отримати безкоштовні серії чи монетки — наприклад, переглянути рекламу, зробити публікацію в соцмережі про застосунок або просто щодня заходити на платформу.

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