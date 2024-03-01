Серия длится до 2 минут: в Китае снимают короткометражные сериалы «эпики тик-тока»

Их уже прозвали «мыльными операми эпохи TikTok».

В Китае снимают короткометражные сериалы «эпохи тик-тока», в которых одна серия длится до 2 минут, а в сезоне сотня серий. Об этом сообщает MIT Technology Review.

В частности, в новой мелодраме «Обожаемая генеральным директором» (Adored by the CEO) почти 90 серий, каждая длится две минуты.

Найти его можно только на китайской платформе FlexTV.

FlexTV – это приложение с сериалами в подобном коротком формате, они создаются под экраны телефонов и оптимизированы для современных людей, чья способность концентрироваться испорчена интернетом. Их уже прозвали «мыльными операми эпохи TikTok».

Последние несколько лет эти короткометражные драмы стали очень популярны в Китае.

Издание отмечает, что в 2023 году рынок короткометражных драм в Китае составил более $5 миллиардов. Самые успешные проекты зарабатывают десятки миллионов долларов за несколько дней.

Некоторые сериалы переснимаются и для американской аудитории. Когда сериал находит свою аудиторию, он может приносить до $2 миллионов в неделю в США, тогда как производство стоит менее $150 тысяч.

Для таких шоу преимущественно выбирают простые сценарии, на съемку всего сериала уходит всего две недели. После его активно продают в интернете, а затем переходят к следующему проекту.

«Самая большая разница между короткометражными драмами и фильмами состоит в том, что они предлагают разные вещи. Мы должны проанализировать психологические потребности нашей аудитории и понять, что они хотят увидеть. После этого мы пытаемся воспроизвести определенные эмоциональные ценности людей», – рассказал MIT Technology Review главный операционный директор FlexTV Сянчен Гао.

В отличие от большинства американских стриминговых сервисов, требующих подписки, китайские платформы веб-романов и телефонных сериалов взимают оплату за серию или раздел.

Первые десять серий обычно можно посмотреть бесплатно, но когда зритель увлекается, он должен заплатить определенную сумму за просмотр каждого последующего эпизода.

FlexTV имеет схожую систему. Пользователь может заплатить $5 за 500 монет в приложении, которые разблокируют около семи серий. Да, целый сериал может обойтись примерно в $50. Однако в программе пользователи могут выполнять небольшие задачи, чтобы получить бесплатные серии или монетки — например, просмотреть рекламу, публикацию в соцсети о приложении или просто ежедневно заходить на платформу.

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