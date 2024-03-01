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  1. В Украине

Это «бомба» замедленного действия: жители села на Закарпатье против установки мобильной вышки

22:20, 1 марта 2024
Люди убеждены, что она будет нести угрозу их здоровью и жизни.
Это «бомба» замедленного действия: жители села на Закарпатье против установки мобильной вышки
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Жители села Малая Уголька Тячевского района Закарпатской области собрали около полусотни подписей и направили коллективное обращение в районный совет, в котором выступают против установления мобильной башни на территории их села.

Люди говорят, что вышка будет нести угрозу их здоровью и жизни, поскольку считают, что здесь планируется новая сеть 5G, которая, по некоторым выводам медиков мира, провоцирует онкологические и другие опасные смертельные заболевания. Об этом сообщается на сайте Тячевского райсовета.

"В общем — это "бомба" замедленного действия, которая, возможно, через год или два не будет иметь сильных последствий, однако со временем произойдет непоправимое", - говорят люди.

Жители села не против активно пользующейся мобильной связи, однако категоричны в том, чтобы жить по соседству с таким большим "монстром".

Да и проблем с мобильной связью в этой части села нет.

"Где нет связи, там пусть кладут!", – заявляют местные.

На этой территории села, в радиусе каких-то 800 метров уже размещена такая же вышка.

Жители считают, что две такие мобильные башни на таком малом расстоянии друг от друга увеличат влияние излучения на всех проживающих здесь негативно отразятся на природе.

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