Проведення повторних інструктажів з питань охорони праці: що слід знати

У Держпраці повідомляють, що повторний інструктаж проводиться у терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем із урахуванням конкретних умов праці.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадує нюанси організації та проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на підприємстві.

Зазначається, що інструктажі з охорони праці є одним з найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт. За характером, видом робіт і часом проведення вони бувають вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем із урахуванням конкретних умов праці:

на роботах із підвищеною небезпекою – не рідше ніж раз на 3 місяці;

для решти робіт – не рідше ніж раз на 6 місяців.

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Той, хто проводив інструктаж, завершує його перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

У разі незадовільних результатів перевірки протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

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