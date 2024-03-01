Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

В 2023 році відсоток розгляду справ – 98,9%: Запорізький окружний адміністративний суд забезпечив захист прав громадян, незважаючи на всі перепони

Незважаючи на всі перепони, Запорізький окружний адміністративний суд протягом 2023 року гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенню спорів у сфері публічно-правових відносин.

Уряд затвердив Порядок ведення переліку гаманців з цифровою ідентифікацією

У 2021 році Європейська комісія запропонувала доповнити Регламент eiDAS вимогою для кожної з країн ЄС розробити цифровий гаманець ідентифікації.

  1. В Україні

Проведення повторних інструктажів з питань охорони праці: що слід знати

22:40, 1 березня 2024
У Держпраці повідомляють, що повторний інструктаж проводиться у терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем із урахуванням конкретних умов праці.
Проведення повторних інструктажів з питань охорони праці: що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадує нюанси організації та проведення повторних інструктажів з питань охорони праці на підприємстві.

Зазначається, що інструктажі з охорони праці є одним з найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт. За характером, видом робіт і часом проведення вони бувають вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем із урахуванням конкретних умов праці:

  • на роботах із підвищеною небезпекою – не рідше ніж раз на 3 місяці;
  • для решти робіт – не рідше ніж раз на 6 місяців.

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Той, хто проводив інструктаж, завершує його перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

У разі незадовільних результатів перевірки протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео