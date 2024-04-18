Практика судів
  1. Суд інфо

Судді КСУ Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян

12:53, 18 квітня 2024
Під час лекції судді КСУ Галина Юровська та Віктор Городовенко зосередили увагу на ключових аспектах Рішення КСУ № 2-р(ІІ)/2024 щодо гарантованого рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Судді КСУ Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

Під час лекції судді зосередили увагу на ключових аспектах Рішення № 2-р(ІІ)/2024 щодо гарантованого рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Це Рішення Суд ухвалив за конституційною скаргою Василя Атаманчука, який має статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії (є особою з інвалідністю ІІ групи у зв’язку із захворюванням внаслідок Чорнобильської катастрофи), особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерана військової служби.

Заявник оспорював окремі приписи законів, якими законодавець обмежив  для нього максимальний розмір пенсії десятьма прожитковими мінімумами, установленими для осіб, які втратили працездатність.

Дослідивши питання, порушене в конституційній скарзі, Суд дійшов висновку, що запроваджене обмеження максимального розміру пенсії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призвело до порушення сутності конституційних гарантій щодо забезпечення соціального захисту цих осіб, що є порушенням зобов’язань держави. Адже на «державу покладено позитивний обов’язок забезпечити особам з інвалідністю з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилений соціальний захист. Позитивний обов’язок держави у цьому разі, по суті, вимагає від неї вжити заходів підтримчої дії (affirmative action) з огляду на те, що йдеться про обов’язок захисту державою однієї з найуразливіших верств населення, яка того потребує».

Судді навели юридичні позиції, викладені в низці рішень Суду щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких: «соціальні зобов’язання держави перед громадянами, які втратили здоров’я внаслідок того, що держава свого часу зобов’язала їх взяти участь у подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – катастрофи планетарного масштабу, та які зазнали інвалідності внаслідок таких дій, а також перед особами з інвалідністю з числа потерпілих від цієї катастрофи не мають залежати від фінансових можливостей держави та її економічного становища».

Раніше Галина Юровська, Віктор Городовенко і Єгор Краснов провели чергову лекцію, присвячену Висновку КРЄС щодо використання ШІ у судочинстві.

Також судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська розповіли про виклики та проблеми, пов’язані із застосуванням штучного інтелекту в судочинстві, зосередили увагу на правових й етичних основах використання технологій, а також позиціях ЄСПЛ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують встановити, що є подібними правовідносинами у ЦПК, ГПК та КАСУ

Автор законопроекту посилається на те, що кодекси не містять визначення поняття «подібні правовідносини», а також будь-яких критеріїв визначення подібності правовідносин.

Вища рада правосуддя вирішила з’ясувати, чи не є Антон Чернушенко громадянином РФ

Звільнитися у відставку колишньому голові столичного апеляційного суду поки що не вдається

Верховний Суд визначив правову природу акта перевірки екологічного законодавства як джерела доказової інформації

Саме акт перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог природоохоронного законодавства, на підставі якого приймається відповідне рішення (припис) контролюючого органу.

З $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення

Законопроект про військову допомогу США передбачає умови моніторингу витрачання коштів і укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку – втім Президент США згодом зможе «пробачити» Україні цей борг.

Вища рада правосуддя за рік дії Державної антикорупційної програми спромоглася частково виконати одне антикорупційне завдання з 17

До 29 лютого Вища рада правосуддя мала виконати захід ДАП, який передбачає розроблення проекту єдиних індикаторів для оцінки доброчесності судді та кандидата на посаду судді, але виконання цього заходу навіть не розпочато.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області