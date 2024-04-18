Судді КСУ Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян

Під час лекції судді КСУ Галина Юровська та Віктор Городовенко зосередили увагу на ключових аспектах Рішення КСУ № 2-р(ІІ)/2024 щодо гарантованого рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко висвітлили юридичні позиції КСУ щодо гарантованого рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

Під час лекції судді зосередили увагу на ключових аспектах Рішення № 2-р(ІІ)/2024 щодо гарантованого рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Це Рішення Суд ухвалив за конституційною скаргою Василя Атаманчука, який має статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії (є особою з інвалідністю ІІ групи у зв’язку із захворюванням внаслідок Чорнобильської катастрофи), особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерана військової служби.

Заявник оспорював окремі приписи законів, якими законодавець обмежив для нього максимальний розмір пенсії десятьма прожитковими мінімумами, установленими для осіб, які втратили працездатність.

Дослідивши питання, порушене в конституційній скарзі, Суд дійшов висновку, що запроваджене обмеження максимального розміру пенсії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призвело до порушення сутності конституційних гарантій щодо забезпечення соціального захисту цих осіб, що є порушенням зобов’язань держави. Адже на «державу покладено позитивний обов’язок забезпечити особам з інвалідністю з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилений соціальний захист. Позитивний обов’язок держави у цьому разі, по суті, вимагає від неї вжити заходів підтримчої дії (affirmative action) з огляду на те, що йдеться про обов’язок захисту державою однієї з найуразливіших верств населення, яка того потребує».

Судді навели юридичні позиції, викладені в низці рішень Суду щодо соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких: «соціальні зобов’язання держави перед громадянами, які втратили здоров’я внаслідок того, що держава свого часу зобов’язала їх взяти участь у подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – катастрофи планетарного масштабу, та які зазнали інвалідності внаслідок таких дій, а також перед особами з інвалідністю з числа потерпілих від цієї катастрофи не мають залежати від фінансових можливостей держави та її економічного становища».

Раніше Галина Юровська, Віктор Городовенко і Єгор Краснов провели чергову лекцію, присвячену Висновку КРЄС щодо використання ШІ у судочинстві.

Також судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Галина Юровська розповіли про виклики та проблеми, пов’язані із застосуванням штучного інтелекту в судочинстві, зосередили увагу на правових й етичних основах використання технологій, а також позиціях ЄСПЛ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.