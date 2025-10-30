Практика судів
На Вінниччині чоловік «заробив» понад 1000 штрафів за порушення ПДР

18:05, 30 жовтня 2025
27-річний мешканець Вінниччини встановив антирекорд, накопичивши 1056 прострочених штрафів за порушення ПДР.
Житель Вінницької області встановив антирекорд за кількістю неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє аналітичний сервіс Опендатабот.

Загальна кількість відкритих виконавчих проваджень проти нього сягнула 1056. 

27-річний чоловік з Вінниччини встановив антирекорд за кількістю несплачених протермінованих штрафів через порушення правил дорожнього руху - 1056 проваджень", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що суд призначив покарання водію за постійні порушення ПДР — його автомобіль продадуть на торгах.

