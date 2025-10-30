На Вінниччині чоловік «заробив» понад 1000 штрафів за порушення ПДР

Житель Вінницької області встановив антирекорд за кількістю неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє аналітичний сервіс Опендатабот.
Загальна кількість відкритих виконавчих проваджень проти нього сягнула 1056.
27-річний чоловік з Вінниччини встановив антирекорд за кількістю несплачених протермінованих штрафів через порушення правил дорожнього руху - 1056 проваджень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що суд призначив покарання водію за постійні порушення ПДР — його автомобіль продадуть на торгах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.