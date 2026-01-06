Андрій Тупіков та Денис Килимник стали заступниками голови СБУ — укази
Президент України Володимир Зеленський 5 січня призначив нових заступників голови Служби безпеки України.
Заступниками очільника СБУ стали Андрій Тупіков, який раніше очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки. Його призначення оформлене указом №28/2026.
Також заступником голови СБУ призначено Дениса Килимника – відповідний указ має номер №29/2026. Килимника також призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ.
Денис Килимник раніше обіймав посаду першого заступника керівника ЦСО А. Килимник брав участь в операції СБУ Павутина.
Про Андрія Тупікова відомо небагато. Він має звання майора МВС.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником голови СБУ.
