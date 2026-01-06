Олександр Поклад раніше був заступником голови СБУ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. Глава держави підписав відповідний указ.

До цього він Олександр Поклад був заступником голови СБУ.

Що відомо про Олександра Поклада

30 листопада 2021 року Зеленський призначив Олександра Поклада начальником Департаменту контррозвідки СБУ. У 2023 році він обійняв посаду заступника голови СБУ.

Поклад також входив до складу української делегації на переговорах із Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня 2025 року.

З 28 листопада 2025 року він є членом переговорної групи України.

30 вересня Президент присвоїв йому звання Герой України. Він також нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденами За мужність III та II ступенів.

