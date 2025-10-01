Зеленський присвоїв звання Герой України першому заступнику голови СБУ Олександру Покладу

Генерал-майор Олександр Поклад отримав звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».

На фото Олександр Поклад у центрі, джерело: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу.

Нагадаємо, що 30 листопада 2021 року Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У 2023 році Президент призначив Поклада заступником голови СБУ.

Олександр Поклад відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії РФ.

Нвгадаємо, що Володимир Зеленський у День захисників та захисниць підписав укази, якими присвоїв звання Героя України 11 військовим.

