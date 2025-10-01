Практика судів
Зеленський присвоїв звання Герой України першому заступнику голови СБУ Олександру Покладу

12:03, 1 жовтня 2025
Генерал-майор Олександр Поклад отримав звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».
На фото Олександр Поклад у центрі, джерело: REUTERS
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» заступнику голови Служби безпеки України генерал-майору Олександру Покладу. 

Нагадаємо, що 30 листопада 2021 року Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У 2023 році Президент призначив Поклада заступником голови СБУ.

Олександр Поклад відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії РФ.

Нвгадаємо, що  Володимир Зеленський у День захисників та захисниць підписав укази, якими присвоїв звання Героя України 11 військовим.

СБУ указ Володимир Зеленський

