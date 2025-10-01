Практика судов
Зеленский присвоил звание Герой Украины первому заместителю главы СБУ Александру Покладу

12:03, 1 октября 2025
Генерал-майор Александр Поклад получил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
На фото Александр Поклад в центре, источник: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" заместителю председателя Службы безопасности Украины генерал-майору Александру Покладу.

Напомним, что 30 ноября 2021 года Зеленский назначил Поклада начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В 2023 году Президент назначил Поклада заместителем председателя СБУ.

Александр Поклад отвечает за ключевые направления работы спецслужбы по противодействию агрессии РФ.

Напомним, что Владимир Зеленский в День защитников и защитниц подписал указы, которыми присвоил звание Героя Украины 11 военным.

