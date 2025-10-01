Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военным офицерам

Александр Поклад, Игорь Штефко, Сергей Зубков и другие военные стали Героями Украины за героизм в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц подписал три указа, которыми присвоено звание Героя Украины трем военным офицерам. Да, почетные звания получили:

- Генерал-майор Александр Поклад – звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

- подполковник Игорь Штефко – звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»

- старший лейтенант Сергей Зубков - звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»

В указах отмечено, что эти защитники проявили исключительное мужество и героизм в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

