Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 11 захисникам

Президент України Володимир Зеленський у День захисників та захисниць підписав укази, якими присвоїв звання Героя України 11 військовим. Так, почесні звання отримали:
- генерал-майор Олександр Поклад — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
- підполковник Ігор Штефко — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»
- старший лейтенант Сергій Зубков — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»
- старший лейтенант Олександр Шпак — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»
- старший лейтенант Єгор Сидоренко — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»
- полковник Олександр Довгач — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»
Також почесне звання отримав солдат Сергій Осипчук.
Четверо військових удостоєні нагороди посмертно з орденом «Золота Зірка»:
- капітан Іван Коцура
- сержант Богдан Пигіна
- матрос Олег Хомицький
- старший солдат Василь Шкварко
В указах зазначено, що ці захисники виявили виняткову мужність і героїзм у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України.
