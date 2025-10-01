Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 11 захисникам

У День захисників і захисниць України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцям, які проявили виняткову мужність і відданість державі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у День захисників та захисниць підписав укази, якими присвоїв звання Героя України 11 військовим. Так, почесні звання отримали:

- генерал-майор Олександр Поклад — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

- підполковник Ігор Штефко — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»

- старший лейтенант Сергій Зубков — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»

- старший лейтенант Олександр Шпак — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»

- старший лейтенант Єгор Сидоренко — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»

- полковник Олександр Довгач — звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»

Також почесне звання отримав солдат Сергій Осипчук.

Четверо військових удостоєні нагороди посмертно з орденом «Золота Зірка»:

- капітан Іван Коцура

- сержант Богдан Пигіна

- матрос Олег Хомицький

- старший солдат Василь Шкварко

В указах зазначено, що ці захисники виявили виняткову мужність і героїзм у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.