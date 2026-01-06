  1. В Украине

Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ

08:09, 6 января 2026
Александр Поклад ранее был заместителем главы СБУ.
Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ
Фото: poltava.to
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ. Глава государства подписал соответствующий указ.

До этого Александр Поклад был заместителем главы СБУ.

Что известно об Александре Покладе

30 ноября 2021 года Зеленский назначил Александра Поклада начальником Департамента контрразведки СБУ. В 2023 году он занял должность заместителя главы СБУ.

Поклад также входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая 2025 года.

С 28 ноября 2025 года он является членом переговорной группы Украины.

30 сентября Президент присвоил ему звание Герой Украины. Он также награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденами «За мужество» III и II степеней.

СБУ Владимир Зеленский

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

