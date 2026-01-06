Александр Поклад ранее был заместителем главы СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ. Глава государства подписал соответствующий указ.

До этого Александр Поклад был заместителем главы СБУ.

Что известно об Александре Покладе

30 ноября 2021 года Зеленский назначил Александра Поклада начальником Департамента контрразведки СБУ. В 2023 году он занял должность заместителя главы СБУ.

Поклад также входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая 2025 года.

С 28 ноября 2025 года он является членом переговорной группы Украины.

30 сентября Президент присвоил ему звание Герой Украины. Он также награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденами «За мужество» III и II степеней.

