  1. В Украине

Андрей Тупиков и Денис Килимник стали заместителями главы СБУ — указы

08:20, 6 января 2026
Владимир Зеленский назначил заместителей главы СБУ.
Андрей Тупиков и Денис Килимник стали заместителями главы СБУ — указы
Президент Украины Владимир Зеленский 5 января назначил новых заместителей главы Службы безопасности Украины.

Заместителями руководителя СБУ стали Андрей Тупиков, который ранее возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности. Его назначение оформлено указом № 28/2026.

Также заместителем главы СБУ назначен Денис Килимник — соответствующий указ имеет номер № 29/2026. Килимника также назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Денис Килимник ранее занимал должность первого заместителя руководителя ЦСО А. Килимник принимал участие в операции СБУ «Паутина».

Об Андрее Тупикове известно немного. Он имеет звание майора МВД.

Напомним, ранее Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ.

СБУ Владимир Зеленский

