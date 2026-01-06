Андрей Тупиков и Денис Килимник стали заместителями главы СБУ — указы
Президент Украины Владимир Зеленский 5 января назначил новых заместителей главы Службы безопасности Украины.
Заместителями руководителя СБУ стали Андрей Тупиков, который ранее возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности. Его назначение оформлено указом № 28/2026.
Также заместителем главы СБУ назначен Денис Килимник — соответствующий указ имеет номер № 29/2026. Килимника также назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Денис Килимник ранее занимал должность первого заместителя руководителя ЦСО А. Килимник принимал участие в операции СБУ «Паутина».
Об Андрее Тупикове известно немного. Он имеет звание майора МВД.
Напомним, ранее Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ.
