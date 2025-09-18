Практика судів
Суд призначив покарання водію за постійні порушення ПДР — його автомобіль продадуть на торгах

14:27, 18 вересня 2025
Чоловік неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема, за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння
ілюстративне фото
В Миколаєві автомобіль порушника ПДР продадуть на торгах, додатково з чоловіка стягнуть штраф та позбавлять права керування. Про це повідомили в Центральному районному суді.

Відповідно до матеріалів провадження, 28-річний чоловік, керуючи автомобілем Škoda, під час руху заднім ходом допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Toyota. В результаті автівки було пошкоджено.

У ході розгляду, судом було встановлено, що чоловік був позбавлений права керування. Окрім цього, він неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема, за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, вчинене повторно.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини чоловіка у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ст.124, ч.5 ст.126, КУПАП.

При визначенні розміру та виду адміністративного стягнення, суд врахував той факт, що будучи особою позбавленою права керування, чоловік продовжує постійно керувати транспортним засобом, вбачається, що таке стягнення як штраф та позбавлення керування не є для нього дієвим.

За такого, суд постановив призначити правопорушнику стягнення у вигляді штрафу у сумі 40 800 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років та оплатним вилученням транспортного засобу.

