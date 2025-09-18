Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд назначил наказание водителю за постоянные нарушения ПДД – его автомобиль продадут на торгах

14:27, 18 сентября 2025
Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Суд назначил наказание водителю за постоянные нарушения ПДД – его автомобиль продадут на торгах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве автомобиль нарушителя ПДД продадут на торгах, дополнительно с мужчины взыскат штраф и лишат права вождения. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Согласно материалам производства, 28-летний мужчина, управляя автомобилем Škoda, во время движения задним ходом допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota. В результате автомобили были повреждены.

В ходе разбирательства судом было установлено, что мужчина был лишен права управления. Кроме этого, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.124, ч.5 ст.126, КУАП.

При определении размера и вида административного взыскания суд учел тот факт, что будучи лицом лишенным права управления, мужчина продолжает постоянно управлять транспортным средством, усматривается, что такое взыскание как штраф и лишение управления не является для него действенным.

При этом суд постановил назначить правонарушителю взыскание в виде штрафа в сумме 40 800 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет и возмездным изъятием транспортного средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ПДД судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

В ходе тестирования Минцифры е-нотариата данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах попали в свободный доступ — НПУ заявила о нарушении нотариальной тайны

Глава Минцифры Михаил Федоров тестирует систему е-нотариата, но оказалось, что в тестовой версии в открытый доступ попали данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах – в НПУ заявили, что утечка информации из Наследственного реестра грубо нарушает права граждан на сохранение тайны завещания и создает реальные риски неправомерного доступа к конфиденциальным данным

Ростислав Шурма заявил, что у него нет статуса подозреваемого или обвиняемого, а «немецкая правовая система была введена в заблуждение»

Экс-заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что «немецкая правовая система была введена в заблуждение».

Верховная Рада приняла закон о сборе данных о гражданах из всех реестров в Единую систему социальной сферы

В Единую систему социальной сферы будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов – парламент принял закон.

Президент подписал закон о Военном омбудсмене

Командир или начальник, орган военного управления обязаны будут письменно уведомить Военного омбудсмена о принятых мерах

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді