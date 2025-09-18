Суд назначил наказание водителю за постоянные нарушения ПДД – его автомобиль продадут на торгах

Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

В Николаеве автомобиль нарушителя ПДД продадут на торгах, дополнительно с мужчины взыскат штраф и лишат права вождения. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Согласно материалам производства, 28-летний мужчина, управляя автомобилем Škoda, во время движения задним ходом допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota. В результате автомобили были повреждены.

В ходе разбирательства судом было установлено, что мужчина был лишен права управления. Кроме этого, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.124, ч.5 ст.126, КУАП.

При определении размера и вида административного взыскания суд учел тот факт, что будучи лицом лишенным права управления, мужчина продолжает постоянно управлять транспортным средством, усматривается, что такое взыскание как штраф и лишение управления не является для него действенным.

При этом суд постановил назначить правонарушителю взыскание в виде штрафа в сумме 40 800 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет и возмездным изъятием транспортного средства.

