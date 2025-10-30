Практика судов
В Винницкой области мужчина «заработал» более 1000 штрафов за нарушение ПДД

18:05, 30 октября 2025
27-летний житель Винницкой области установил антирекорд, накопив 1056 просроченных штрафов за нарушение ПДД.
Житель Винницкой области установил антирекорд по количеству неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает аналитический сервис Опендатабот.

Общее количество открытых исполнительных производств против него достигло 1056 года.

27-летний мужчина из Винницкой области установил антирекорд по количеству неуплаченных просроченных штрафов из-за нарушения правил дорожного движения - 1056 производств", - говорится в сообщении.

Напомним, что суд назначил наказание водителю за постоянные нарушения ПДД – его автомобиль продадут на торгах.

