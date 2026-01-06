В Україну йдуть люті морози до -20: що обов’язково перевірити в автомобілі перед поїздкою

Сильні холоди підвищують ризик поломок і аварій — водіям радять звернути увагу на технічний стан авто.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З настанням холодів питання підготовки автомобіля до зимового періоду набуває особливої актуальності для водіїв. Низькі температури, ожеледиця та скорочений світловий день підвищують ризики на дорозі й вимагають завчасної технічної перевірки транспорту.

Фахівці нагадують: своєчасна підготовка автомобіля до зими допомагає уникнути аварійних ситуацій, зберегти працездатність основних вузлів і забезпечити безпечні поїздки в зимовий період.

Перш за все потрібно подбати про колеса та шини. Переодягати покришки заведено при середньодобовій температурі +6 - 7°C, коли ночами температура падає нижче нуля. У цей період асфальт сильно охолоджується, а літня гума твердне та втрачає зчеплення.

Зверніть увагу на глибину протектора. Вона повинна бути не менше 4 мм. Чим менша глибина протектора, тим довший гальмівний шлях транспортного засобу. При зниженні температури повітря тиск у колесах падає, що впливає на їхню ефективність і безпеку. Щоб уникнути заносів та збільшеної витрати пального необхідно частіше перевіряти його.

Варто пам’ятати, що мороз значно знижує ефективність хімічних процесів в акумуляторі. Якщо акумулятору більше 3 - 4 років, слід перевірити його залишковий заряд і стан. Клеми необхідно очистити від окислення та змастити спеціальним захисним засобом.

Приділіть увагу технічним рідинам. Переконайтеся, що рідина для омивачів має зимову формулу (з позначкою -20°C або -30°C) та не замерзає при низьких температурах. Перевірте рівень мастила та антифризу. Якщо антифриз втратив властивості, він може замерзнути й розірвати блок двигуна. Для регіонів з дуже низькими температурами, передбачається обрання мастила, в’язкість якого підходить для зими (наприклад, 0W-30 або 5W-30).

У зимовий період особливу увагу приділяють гальмівній системі, яка повинна працювати бездоганно. Перевірте стан гальмівних колодок і дисків, а також рівень гальмівної рідини. Важливо, щоб рідина не набрала вологи, оскільки гігроскопічність рідини призводить до її замерзання в трубках.

Переконайтеся, що склоочисники не залишають смуги. Гумові елементи швидко псуються від льоду. У разі необхідності замініть їх.

Всі ліхтарі, протитуманні фари та габаритні вогні мають бути справними, оскільки світловий день взимку короткий.

Також уваги потребує система опалення. Переконайтеся, що обігрів салону та система обдування вікон працюють належним чином, щоб уникнути запотівання скла. Обробіть гумові ущільнювачі дверей силіконовим мастилом, а в личинки замків впорскніть водовідштовхувальний засіб (наприклад, WD-40), щоб запобігти їх замерзанню.

Слід укпомплектувати комплектуйте транспортний засіб необхідними засобами, пристроями та інвентарем:

щітка та скребок (для очищення від снігу та льоду);

лопата (на випадок заметів);

дроти для прикурювання (старт-кабель);

трос (для буксирування);

запас зимового омивача (швидко закінчується під час мокрого снігу);

теплий плед та ліхтарик (на випадок непередбачуваної зупинки).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.