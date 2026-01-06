В Украину идут сильные морозы до -20: что обязательно проверить в автомобиле перед поездкой

Сильные холода повышают риск поломок и аварий — водителям советуют обратить внимание на техническое состояние авто.

С наступлением холодов вопрос подготовки автомобиля к зимнему периоду приобретает особую актуальность для водителей. Низкие температуры, гололедица и сокращенный световой день повышают риски на дороге и требуют заблаговременнои техническои проверки транспорта.

Специалисты напоминают: своевременная подготовка автомобиля к зиме помогает избежать аварийных ситуаций, сохранить работоспособность основных узлов и обеспечить безопасные поездки зимний период.

Прежде всего необходимо позаботиться о колесах и шинах. Переобувать покрышки принято при среднесуточной температуре +6 - 7°C, когда по ночам температура опускается ниже нуля. В этот период асфальт сильно охлаждается, а летняя резина твердеет и теряет сцепление.

Обратите внимание на глубину протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Чем меньше глубина протектора, тем длиннее тормозной путь транспортного средства. При снижении температуры воздуха давление в колесах падает, что влияет на их эффективность и безопасность. Чтобы избежать заносов и увеличенного расхода топлива, необходимо чаще проверять его.

Стоит помнить, что мороз значительно снижает эффективность химических процессов в аккумуляторе. Если аккумулятору более 3 - 4 лет, следует проверить его остаточный заряд и состояние. Клеммы необходимо очистить от окисления и смазать специальным защитным средством.

Уделите внимание техническим жидкостям. Убедитесь, что жидкость для омывателей имеет зимнюю формулу (с обозначением -20°C или -30°C) и не замерзает при низких температурах. Проверьте уровень масла и антифриза. Если антифриз утратил свои свойства, он может замерзнуть и разорвать блок двигателя. Для регионов с очень низкими температурами предусматривается выбор масла, вязкость которого подходит для зимы (например, 0W-30 или 5W-30).

В зимнии период особое внимание уделяют тормознои системе, которая должна работать безупречно. Проверьте состояние тормозных колодок и дисков, а также уровень тормозной жидкости. Важно, чтобы жидкость не набрала влагу, поскольку гигроскопичность жидкости приводит к ее замерзанию в трубках.

Убедитесь, что стеклоочистители не оставляют полосы. Резиновые элементы быстро портятся от льда. При необходимости замените их.

Все фонари, противотуманные фары и габаритные огни должны быть исправны, поскольку световои день зимои короткии.

Также внимания требует система отопления. Убедитесь, что обогрев салона и система обдува стекол работают надлежащим образом, чтобы избежать запотевания стекла. Обработаите резиновые уплотнители двереи силиконовои смазкои, а в личинки замков впрысните водоотталкивающее средство (например, WD-40), чтобы предотвратить их замерзание.

Укомплектуйте транспортное средство необходимыми средствами, устроиствами и инвентарем:

щетка и скребок (для очистки от снега и льда);

лопата (на случаи заносов);

провода для прикуривания (старт-кабель);

трос (для буксировки);

запас зимнего омывателя (быстро заканчивается во время мокрого снега);

теплый плед и фонарик (на случаи непредвиденнои остановки).

