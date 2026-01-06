Зеленський увів Буданова до складу РНБО

Тим же указом Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони – Про це йдеться в указі, який Офіс Президента оприлюднив 5 січня.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова очільником Офісу Президента України.

