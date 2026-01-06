  1. В Україні

Зеленський увів Буданова до складу РНБО

08:28, 6 січня 2026
Тим же указом Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка.
Зеленський увів Буданова до складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони – Про це йдеться в указі, який Офіс Президента оприлюднив 5 січня.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України», – йдеться в указі.

Тим же указом Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Олега Іващенка.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова очільником Офісу Президента України.

Володимир Зеленський Кирило Буданов РНБО

