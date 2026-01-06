Зеленский ввел Буданова в состав СНБО

Тем же указом Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Олега Иващенко.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны — об этом говорится в указе, который Офис Президента обнародовал 5 января.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича — Руководителя Офиса Президента Украины», — говорится в указе.

Тем же указом Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Олега Иващенко.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента Украины.

