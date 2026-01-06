10 моделей забезпечили 40% продажів у грудні: список бестселерів на ринку нових авто в Україні
08:30, 6 січня 2026
За підсумками грудня 40% ринку нових легкових автомобілів в Україні припало лише на десять моделей.
У грудні український ринок нових авто майже наполовину сформували десять моделей-бестселерів. При цьому в рейтингу чітко домінують електромобілі — 8 позицій із 10. Про це повідомляє Укравтопром.
Лідером продажів минулого місяця став електричний кросовер Volkswagen ID.UNYX, який очолив рейтинг із показником 825 проданих авто.
ТОП-10 нових легковиків у грудні:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 825 од.;
- BYD Leopard 3 — 735 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 641 од.;
- RENAULT Duster — 582 од.;
- ZEEKR 7X — 442 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 408 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 387 од.;
- ZEEKR 001 — 363 од.;
- BYD Yuan Up — 308 од.;
- HONDA eNP2 — 306 од.
