10 моделей забезпечили 40% продажів у грудні: список бестселерів на ринку нових авто в Україні

08:30, 6 січня 2026
За підсумками грудня 40% ринку нових легкових автомобілів в Україні припало лише на десять моделей.
У грудні український ринок нових авто майже наполовину сформували десять моделей-бестселерів. При цьому в рейтингу чітко домінують електромобілі — 8 позицій із 10. Про це повідомляє Укравтопром.

Лідером продажів минулого місяця став електричний кросовер Volkswagen ID.UNYX, який очолив рейтинг із показником 825 проданих авто.

ТОП-10 нових легковиків у грудні:

  • VOLKSWAGEN ID.UNYX — 825 од.;
  • BYD Leopard 3 — 735 од.;
  • BYD Sea Lion 06 — 641 од.;
  • RENAULT Duster — 582 од.;
  • ZEEKR 7X — 442 од.;
  • TOYOTA RAV-4 — 408 од.;
  • BYD Sea Lion 07 — 387 од.;
  • ZEEKR 001 — 363 од.;
  • BYD Yuan Up — 308 од.;
  • HONDA eNP2 — 306 од.

