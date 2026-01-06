  1. В Украине

10 моделей обеспечили 40% продаж в декабре: список бестселлеров на рынке новых авто в Украине

08:30, 6 января 2026
По итогам декабря 40% рынка новых легковых автомобилей в Украине пришлось всего на десять моделей.
10 моделей обеспечили 40% продаж в декабре: список бестселлеров на рынке новых авто в Украине
В декабре украинский рынок новых авто почти наполовину сформировали десять моделей-бестселлеров. При этом в рейтинге четко доминируют электромобили — 8 позиций из 10. Об этом сообщает Укравтопром.

Лидером продаж прошлого месяца стал электрический кроссовер Volkswagen ID.UNYX, который возглавил рейтинг с показателем 825 проданных авто.

ТОП-10 новых легковушек в декабре:

  • VOLKSWAGEN ID.UNYX — 825 ед.;
  • BYD Leopard 3 — 735 ед.;
  • BYD Sea Lion 06 — 641 ед.;
  • RENAULT Duster — 582 ед.;
  • ZEEKR 7X — 442 ед.;
  • TOYOTA RAV-4 — 408 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 387 ед.;
  • ZEEKR 001 — 363 ед.;
  • BYD Yuan Up — 308 ед.;
  • HONDA eNP2 — 306 ед.

