Ексголова Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу — ЗМІ

Заставу за Володимира Кудрицького внесла компанія.

Фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судовою-юридична газета», суд відправив ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького під варту на 2 місяці із заставою майже 14 млн грн.

30 жовтня стало відомо, що Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Його зобов'язали з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет. Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що заставу внесла компанія, не пов’язана з Кудрицьким.

Сторона захисту планує подати апеляцію на рішення суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.