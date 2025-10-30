Бывший глава «Укренерго» Кудрицкий вышел из СИЗО под залог — СМИ

Залог за Владимира Кудрицкого внесла компания.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», суд отправил экс-главу «Укренерго» Владимира Кудрицкого под стражу на два месяца с правом внесения залога почти в 14 млн грн.

30 октября стало известно, что Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога. Его обязали являться по вызову, не покидать Киев без разрешения, сдать паспорта, не общаться со свидетелями и носить электронный браслет. Об этом сообщило «Суспільне».

Отмечается, что залог внесла компания, не связанная с Кудрицким.

Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда.

