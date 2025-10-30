Податкова уточнила правила коригування податкових накладних у разі зміни абонентської плати

У ДПС пояснили, що розрахунок коригування слід складати на дату кожного акта наданих послуг із урахуванням нової вартості абонплати.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків надало роз’яснення щодо дати складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі зміни розміру абонентської плати протягом року.

Розрахунок коригування слід оформлювати відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну №1307 від 31.12.2015.

В управлінні наголошують, що якщо серед року за додатковою угодою змінюється розмір абонплати, а акти наданих послуг складаються щомісяця, то розрахунок коригування потрібно оформлювати на дату кожного акта наданих послуг — за новою (збільшеною) вартістю.

Таке правило відповідає вимогам п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України.

