Налоговая уточнила правила корректировки налоговых накладных в случае изменения абонентской платы

В ГНС объяснили, что расчет корректировки следует составлять на дату каждого акта предоставленных услуг с учетом новой стоимости абонентской платы.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками предоставило разъяснение относительно даты составления расчета корректировки к налоговой накладной в случае изменения размера абонентской платы в течение года.

Расчет корректировки следует оформлять в соответствии с Порядком заполнения налоговой накладной, утвержденным приказом Минфина №1307 от 31.12.2015.

В управлении отмечают, что если в течение года по дополнительному соглашению изменяется размер абонентской платы, а акты предоставленных услуг составляются ежемесячно, то расчет корректировки необходимо оформлять на дату каждого акта предоставленных услуг — по новой (увеличенной) стоимости.

Такое правило соответствует требованиям п. 187.1 ст. 187 Налогового кодекса Украины.

