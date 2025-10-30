31 жовтня графіки відключення світла діятимуть цілодобово в усіх регіонах — Укренерго

Причиною застосування графіків стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 31 жовтня, графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні з 00:00 по 24:00. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що графіки погодинних відключень застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00.

Також для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності теж з 0:00 по 24:00 31 жовтня.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в Укренерго.

Причиною застосування графіків стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.