31 октября графики отключения света будут действовать круглосуточно во всех регионах — Укрэнерго

В пятницу, 31 октября, графики отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине с 00:00 до 24:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что графики почасовых отключений будут применяться в объеме от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений — с 16:00 до 18:00.

Также для промышленности будут действовать графики ограничения мощности — с 00:00 до 24:00 31 октября.

«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в Укрэнерго.

Причиной применения графиков стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 30 октября.

