Директор Укрпошти Смілянський прокоментував вибух на сортувальному центрі у Києві

Ігор Смілянський заявив, що також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

Директор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував вибух на одному з сортувальних центрів у столиці. Він підкреслив, що інцидент стався під час контролю за пересиланням заборонених речей.

«Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Триває розслідування», - заявив він.

Також він додав, що розповість деталі, коли це дозволить слідство.

