У Києві під час огляду вибухнула посилка – п’ятеро постраждалих

Вибух стався у поштовому центрі в Солом’янському районі.

Поліція з’ясовує причини вибуху в приміщенні поштового сортувального центру в Солом’янському районі Києва.

За попередньою інформацією, вибух пролунав під час перевірки однієї з посилок. Постраждали п’ятеро працівників відділення, їм надають медичну допомогу.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки ГУ Нацполіції та медики.

Обставини події встановлюються.

