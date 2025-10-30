У Києві під час огляду вибухнула посилка – п’ятеро постраждалих

Поліція з’ясовує причини вибуху в приміщенні поштового сортувального центру в Солом’янському районі Києва.
За попередньою інформацією, вибух пролунав під час перевірки однієї з посилок. Постраждали п’ятеро працівників відділення, їм надають медичну допомогу.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки ГУ Нацполіції та медики.
Обставини події встановлюються.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.