В Киеве во время досмотра взорвалась посылка – пять пострадавших

Взрыв произошел в почтовом центре в Соломенском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция выясняет причины взрыва в помещении почтового сортировочного центра в Соломенском районе Киева.

По предварительной информации, взрыв прогремел во время проверки одной из посылок. Пострадали пять сотрудников отделения, им оказывают медицинскую помощь.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники ГУ Нацполиции и медики.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.