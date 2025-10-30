Директор Укрпочты Смилянский прокомментировал взрыв на сортировочном центре в Киеве

Игорь Смилянский заявил, что также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор «Укрпочты» Игорь Смилянский прокомментировал взрыв на одном из сортировочных центров в столице. Он подчеркнул, что инцидент произошел во время контроля за пересылкой запрещенных предметов.

«Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым.

Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проводится расследование», — заявил он.

Также он добавил, что расскажет подробности, когда это позволит следствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.