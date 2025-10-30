Практика судів
  1. В Україні

Мільйонні розтрати на закупівлі дронів — Юрію Воляні та Сергію Горбатюку обрали запобіжні заходи

17:50, 30 жовтня 2025
До двох представників приватних компаній застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Мільйонні розтрати на закупівлі дронів — Юрію Воляні та Сергію Горбатюку обрали запобіжні заходи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчий суддя ВАКС 30 жовтня частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі щодо розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, рішенням суду до двох представників приватних компаній застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 15 млн грн та 12 млн грн відповідно.

За даними ЗМІ, мова йде про власника львівської компанії «Екс Ім Україна» Юрія Воляна та фінансового менеджера Сергія Горбатюка.  

У САП нагадали, що у 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження.

«З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів «DJI Mavic 3» та 1300 дронів «Autel Evo Max 4T» за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

Зазначимо, що такі дії осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн», - додали у САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області