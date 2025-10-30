Мільйонні розтрати на закупівлі дронів — Юрію Воляні та Сергію Горбатюку обрали запобіжні заходи

До двох представників приватних компаній застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчий суддя ВАКС 30 жовтня частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі щодо розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, рішенням суду до двох представників приватних компаній застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 15 млн грн та 12 млн грн відповідно.

За даними ЗМІ, мова йде про власника львівської компанії «Екс Ім Україна» Юрія Воляна та фінансового менеджера Сергія Горбатюка.

У САП нагадали, що у 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження.

«З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів «DJI Mavic 3» та 1300 дронів «Autel Evo Max 4T» за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній.

Зазначимо, що такі дії осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн», - додали у САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.