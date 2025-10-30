Миллионные растраты на закупке дронов — Юрию Воляне и Сергею Горбатюку избрали меры пресечения

В отношении двух представителей частных компаний применены меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Следственный судья ВАКС 30 октября частично удовлетворил ходатайства детективов НАБУ и применил меры пресечения к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Решением суда к двум представителям частных компаний применены меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн и 12 млн грн соответственно.

По данным СМИ, речь идет о владельце львовской компании «Екс Ім Україна» Юрии Воляне и финансовом менеджере Сергее Горбатюке.

В САП напомнили, что в 2023 году после внесения изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн на закупку беспилотников. В рамках досудебного расследования установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план по растрате части этих средств.

Согласно разработанному преступному плану, поставки дронов должны были осуществляться заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Для обеспечения победы упомянутых компаний в тендере привлекались подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования.

«Выяснилось, что в период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70–90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

Отмечается, что такие действия лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн», — добавили в САП.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

