Миллионные растраты на закупке дронов — Юрию Воляне и Сергею Горбатюку избрали меры пресечения

17:50, 30 октября 2025
В отношении двух представителей частных компаний применены меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Следственный судья ВАКС 30 октября частично удовлетворил ходатайства детективов НАБУ и применил меры пресечения к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Решением суда к двум представителям частных компаний применены меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн и 12 млн грн соответственно.

По данным СМИ, речь идет о владельце львовской компании «Екс Ім Україна» Юрии Воляне и финансовом менеджере Сергее Горбатюке.

В САП напомнили, что в 2023 году после внесения изменений в Государственный бюджет Украины Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн на закупку беспилотников. В рамках досудебного расследования установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план по растрате части этих средств.

Согласно разработанному преступному плану, поставки дронов должны были осуществляться заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Для обеспечения победы упомянутых компаний в тендере привлекались подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования.

«Выяснилось, что в период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70–90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

Отмечается, что такие действия лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн», — добавили в САП.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

