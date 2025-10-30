Росія вербує виконавців диверсій у Європі через Telegram – ЦПД РНБО

Людей для диверсій відбирають через проросійські канали з великою аудиторією.

Центр протидії дезінформації РНБО посилається на європейські ЗМІ повідомив, що російські спецслужби задіяли Telegram для оперативного найму виконавців дрібних диверсійних актів у Європі.

За даними ЦПД, російські медіаресурси навмисно перетягують аудиторію з інших соцмереж до Telegram, аби спрямовувати пропаганду та залучати користувачів до разових операцій.

Вербування проходить через канали з проросійським нахилом і великою кількістю підписників, де відбирають лояльних осіб у приватних чатах і доручають завдання за скромну винагороду.

Таким чином створюють базу контактів для термінових доручень, що ускладнює ідентифікацію замовника та перекладає основні ризики на виконавця.

Завдання полягає в формуванні мережі недорогих агентів впливу, які здійснюватимуть незначні, але помітні акції для посилення тиску на громадську безпеку в Європейському Союзі та підриву підтримки України.

Раніше Центр інформував про розгортання Кремлем вербувальних мереж по всьому світу під виглядом пропозицій співпраці чи працевлаштування, зокрема в Африці та Латинській Америці.

