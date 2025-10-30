Россия вербует исполнителей диверсий в Европе через Telegram – ЦПД СНБО

Людей для диверсий отбирают через пророссийские каналы с большой аудиторией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации СНБО ссылается на европейские СМИ и сообщает, что российские спецслужбы задействовали Telegram для оперативного найма исполнителей мелких диверсионных актов в Европе.

По данным ЦПД, российские медиаресурсы намеренно перетягивают аудиторию из других соцсетей в Telegram, чтобы направлять пропаганду и привлекать пользователей к разовым операциям.

Вербовка проходит через каналы с пророссийским уклоном и большим количеством подписчиков, где отбирают лояльных лиц в приватных чатах и поручают задания за скромное вознаграждение.

Таким образом создают базу контактов для срочных поручений, что затрудняет идентификацию заказчика и перекладывает основные риски на исполнителя.

Задача состоит в формировании сети недорогих агентов влияния, которые будут осуществлять незначительные, но заметные акции для усиления давления на общественную безопасность в Европейском Союзе и подрыва поддержки Украины.

Ранее Центр информировал о развертывании Кремлем вербовочных сетей по всему миру под видом предложений о сотрудничестве или трудоустройстве, в частности в Африке и Латинской Америке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.