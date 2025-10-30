Судовий збір в Україні: який порядок сплати та які є пільги

Судовий збір можна сплатити як у безготівковій, так і в готівковій формі, у тому числі за допомогою електронних платіжних інструментів.

Судовий збір є невід’ємною частиною судового процесу в Україні. Його сплата передбачена законом при поданні позовів, скарг або заяв до суду, а також при отриманні судових документів. Про порядок сплати судового збору розповіли в Одеському апеляційному суді.

Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Коли сплачується:

при зверненні до суду в рамках цивільного провадження або оскарження судового рішення

при накладенні стягнення по справі про адміністративні правопорушення

за видачу судами документів

Пільги щодо сплати судового збору

Закон передбачає низку випадків, коли громадяни звільняються від сплати судового збору. Повний перелік пільг міститься у статті 5 Закону України «Про судовий збір». Серед тих, хто має право на звільнення:

позивачі – у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав

Порядок сплати судового збору

Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв, у тому числі з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.

Документ, що підтверджує оплату, обов’язково додається до позовної заяви чи скарги.

