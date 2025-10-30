Практика судів
Судовий збір в Україні: який порядок сплати та які є пільги

18:53, 30 жовтня 2025
Судовий збір можна сплатити як у безготівковій, так і в готівковій формі, у тому числі за допомогою електронних платіжних інструментів.
Судовий збір в Україні: який порядок сплати та які є пільги
Судовий збір є невід’ємною частиною судового процесу в Україні. Його сплата передбачена законом при поданні позовів, скарг або заяв до суду, а також при отриманні судових документів. Про порядок сплати судового збору розповіли в Одеському апеляційному суді.

Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Коли сплачується:

  • при зверненні до суду в рамках цивільного провадження або оскарження судового рішення
  • при накладенні стягнення по справі про адміністративні правопорушення
  • за видачу судами документів

Пільги щодо сплати судового збору

Закон передбачає низку випадків, коли громадяни звільняються від сплати судового збору. Повний перелік пільг міститься у статті 5 Закону України «Про судовий збір». Серед тих, хто має право на звільнення:

  • позивачі – у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
  • позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;
  • військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;
  • особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав

Порядок сплати судового збору

Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв, у тому числі з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.

Документ, що підтверджує оплату, обов’язково додається до позовної заяви чи скарги.

Детально можна ознайомитись у інфографіці.

судовий збір

