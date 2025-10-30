Судовий збір в Україні: який порядок сплати та які є пільги

Судовий збір є невід’ємною частиною судового процесу в Україні. Його сплата передбачена законом при поданні позовів, скарг або заяв до суду, а також при отриманні судових документів. Про порядок сплати судового збору розповіли в Одеському апеляційному суді.
Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.
Коли сплачується:
Пільги щодо сплати судового збору
Закон передбачає низку випадків, коли громадяни звільняються від сплати судового збору. Повний перелік пільг міститься у статті 5 Закону України «Про судовий збір». Серед тих, хто має право на звільнення:
Порядок сплати судового збору
Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв, у тому числі з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.
Документ, що підтверджує оплату, обов’язково додається до позовної заяви чи скарги.
Детально можна ознайомитись у інфографіці.
