Судебный сбор в Украине: какой порядок уплаты и какие есть льготы

Судебный сбор можно оплатить как в безналичной, так и в наличной форме, в том числе посредством электронных платежных инструментов.

Судебный сбор является неотъемлемой частью судебного процесса в Украине. Его уплата предусмотрена законом при подаче исков, жалоб или заявлений в суд, а также при получении судебных документов. О порядке уплаты судебного сбора рассказали в Одесском апелляционном суде.

Судебный сбор — это сбор, который взимается на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судом документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений, предусмотренных данным Законом. Судебный сбор включается в состав судебных расходов.

Когда уплачивается:

при обращении в суд в рамках гражданского производства или обжаловании судебного решения;

при наложении взыскания по делу об административном правонарушении;

за выдачу судом документов.

Льготы по уплате судебного сбора

Закон предусматривает ряд случаев, когда граждане освобождаются от уплаты судебного сбора. Полный перечень льгот содержится в статье 5 Закона Украины «О судебном сборе». Среди тех, кто имеет право на освобождение:

истцы — в делах о возмещении материального ущерба, причинённого в результате совершения уголовного правонарушения;

истцы — граждане, отнесённые к 1-й и 2-й категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

граждане, которые в предусмотренных законодательством случаях обратились в суд с заявлениями о защите прав и интересов других лиц;

военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы — в делах, связанных с исполнением воинской обязанности, а также во время выполнения служебных обязанностей;

лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизан), погибших или пропавших без вести, а также приравненные к ним в установленном порядке лица;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины — в делах, связанных с нарушением их прав.

Порядок уплаты судебного сбора

Судебный сбор перечисляется в безналичной или наличной форме, в том числе с использованием электронного платёжного средства или с помощью платёжных устройств, в том числе с использованием платёжных систем через сеть Интернет в режиме реального времени.

Документ, подтверждающий оплату, обязательно прилагается к исковому заявлению или жалобе.

Подробности — в инфографике.

