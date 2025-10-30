Практика судов
Судебный сбор в Украине: какой порядок уплаты и какие есть льготы

18:53, 30 октября 2025
Судебный сбор можно оплатить как в безналичной, так и в наличной форме, в том числе посредством электронных платежных инструментов.
Судебный сбор в Украине: какой порядок уплаты и какие есть льготы
Судебный сбор является неотъемлемой частью судебного процесса в Украине. Его уплата предусмотрена законом при подаче исков, жалоб или заявлений в суд, а также при получении судебных документов. О порядке уплаты судебного сбора рассказали в Одесском апелляционном суде.

Судебный сбор — это сбор, который взимается на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судом документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений, предусмотренных данным Законом. Судебный сбор включается в состав судебных расходов.

Когда уплачивается:

  • при обращении в суд в рамках гражданского производства или обжаловании судебного решения;
  • при наложении взыскания по делу об административном правонарушении;
  • за выдачу судом документов.

Льготы по уплате судебного сбора

Закон предусматривает ряд случаев, когда граждане освобождаются от уплаты судебного сбора. Полный перечень льгот содержится в статье 5 Закона Украины «О судебном сборе». Среди тех, кто имеет право на освобождение:

истцы — в делах о возмещении материального ущерба, причинённого в результате совершения уголовного правонарушения;

истцы — граждане, отнесённые к 1-й и 2-й категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

граждане, которые в предусмотренных законодательством случаях обратились в суд с заявлениями о защите прав и интересов других лиц;

военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы — в делах, связанных с исполнением воинской обязанности, а также во время выполнения служебных обязанностей;

лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизан), погибших или пропавших без вести, а также приравненные к ним в установленном порядке лица;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины — в делах, связанных с нарушением их прав.

Порядок уплаты судебного сбора

Судебный сбор перечисляется в безналичной или наличной форме, в том числе с использованием электронного платёжного средства или с помощью платёжных устройств, в том числе с использованием платёжных систем через сеть Интернет в режиме реального времени.

Документ, подтверждающий оплату, обязательно прилагается к исковому заявлению или жалобе.

Подробности — в инфографике.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

