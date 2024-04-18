ВАКС конфіскував майно експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва

Антикорсуд також конфіскував майно експредставника АТ «Мотор Січ в Москві Петра Кононенка.

Фото: graty.me

У четвер, 18 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ «Мотор Січ» і директора представництва товариства в м. Москва, російського підприємця та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасниками справи та/або їх представниками до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

У ВАКС не називають прізвища, але, за даними ЗМІ, мова йде про колишнього президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та директора представництва товариства в Москві Петра Кононенка.

Раніше ми писали, що Мін’юст подав позов до ВАКС про конфіскацію активів Вячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка.

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