Находил в уклонистов «заболевания»: в Сумской области будут судить заведующего отделением больницы

Заведующий одним из отделений сумской больницы предстанет перед судом за содействие в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу.

В Сумской области правоохранители утвердили и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего одним из отделений Коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областная клиническая специализированная больница» за содействии незаконной переправке лица через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, житель города Сумы решил подзаработать, организовав схему уклонения от мобилизации для желающих выехать за пределы страны.

Реализуя задуманное, он вступил в сговор с заведующим одним из отделений специализированной больницы, который составлял медицинские выводы о наличии у уклонистов заболеваний, которые могут стать основанием для признания их военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе и, как следствие, позволят пересечь государственную границу Украины. Пакет документов для одного человека дельцы оценили в 3000 долларов США.

Преступная деятельность указанных лиц прекращена в апреле 2024 года после получения от военнообязанной части от оговоренной суммы. В настоящее время врач освобожден из СИЗО под залог. Относительно его сообщника уже идет судебное разбирательство.

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