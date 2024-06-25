Правительство утвердило план обеспечения жизнедеятельности на прифронтовых территориях

План предусматривает меры стабилизации жизнеобеспечения населения на отдельных территориях и алгоритм проведения эвакуации.

Кабинет Министров принял распоряжение об утверждении плана обеспечения жизнедеятельности на прифронтовых территориях, где продолжаются боевые действия. Проект плана был разработан Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Документ предусматривает комплекс первоочередных мер для обеспечения стабильности жизнеобеспечения жителей на этих территориях. Основные аспекты плана включают:

Гуманитарное реагирование: обеспечение доступа к питанию, воде и медицинским услугам.

Экономическая и транспортная безопасность: обеспечение безопасности предприятий и инфраструктуры, организация безопасного движения транспорта.

Медицинская и социальная сфера: оказание медицинской помощи, поддержка социальных услуг для уязвимых групп.

Электронные коммуникации: обеспечение доступа к связи для налаживания информационного взаимодействия.

Жилищно-коммунальное хозяйство: обеспечение надежного жилья и коммунальных услуг для жителей.

Второй раздел плана включает алгоритм проведения эвакуации, предусматривающий обновление информации об эвакуированных, разработка планов эвакуации и обеспечение их выполнения. Организационные мероприятия включают поиск транспорта, обеспечение безопасности и размещение эвакуированных.

По словам представителей правительства, этот план направлен на координацию действий властных структур для обеспечения полноценной поддержки населения на прифронтовых территориях и имеет целью обеспечение безопасности и комфорта граждан в сложных условиях боевых действий.

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