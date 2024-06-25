В Киеве суд оставил под стражей экс-сотрудника СБУ, обвиняемого в государственной измене

До августа обвиняемый будет находиться под стражей.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего сотрудника СБУ в Харьковской области, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

20 июня 2024 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Шевченковского районного суда города Киева от 05 июня 2024 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен обвиняемый. содержания под стражей до 3 августа 2024 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Шевченковского районного суда города Киева от 5 июня 2024 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Гражданин Д. обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 111, частью 5 статьи 407, частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины.

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