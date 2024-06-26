Мгновенная карма: в Киеве наказали дерзкого нарушителя ПДД, видео

В столице патрульные привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко наказали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который проехал по полосе общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили транспортное средство, вынесли на водителя постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП и отметили ему неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД, движение, остановка и стоянка транспортных средств на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, запрещаются. За такое нарушение предусмотрен штраф - 680 гривен.

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